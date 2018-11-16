مصر وتونس.. صلاح يقتنص فوزا ثمينا من نسور قرطاج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قاد محمد صلاح المنتخب المصري للفوز على نظيره التونسي بـ3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما في ستاد الجيش بمنطقة برج العرب في محافظة الإسكندرية، الجمعة، وذلك ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وكان الشوط الأول بين المنتخبين المصري والتونسي قد انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، حيث سجل نعيم السليتي في الدقيقة 13 هدف تونس، ثم تتعادل مصر بقدم لاعبها تريزيجيه بعد محاولات من محمد صلاح لفك رموز الدفاع التونسي.

وفي الشوط الثاني، تقدم منتخب مصر بالهدف الثاني الذي سجله باهر المحمدي، وهو الهدف الدولي الأول له. ليعود بعدها السليتي لهز شباك منتخب مصر مجددا لتصبح النتيجة هدفين لكل فريق.

ليعود صلاح بترجيح كفة المنتخب المصري بإحراز الهدف الثالث ليجعل فريقه متصدرا المجموعة بـ12 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره التونسي.

واقتنص صلاح هدف الفوز بينما كانت المباراة في طريقها نحو النهاية بالتعادل الإيجابي، إلا أن نجم ليفربول سجل هدفا قاتلا في مرمى المنتخب التونسي.