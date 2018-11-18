للمرة الأولى.. إقامة أول بطولة نسائية للدفاع عن النفس في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت المملكة العربية السعودية في الـ17 من نوفمبر/تشرين الثاني حدثاً تاريخياً، إذ أقيمت أول بطولة نسائية لرياضتي الجوجيتسو البرازيلية والكيك بوكسينغ على الإطلاق. واستضاف البطولة الفرع النسائي لنادي "Legendary Heroes" الرياضي في جدة.

تمثل بطولة الجوجيتسو البرازيلية والكيك بوكسينغ، التي أقيمت السبت، خطوة أخرى لشمل المزيد من النساء تحت الإطار الرياضي في السعودية.

وبما أنها كانت البطولة الأولى من نوعها في مجال رياضات الدفاع عن النفس في المملكة، لم يكن من السهل تنظيمها، وفقاً لما قاله مؤسس نادي "Legendary Heroes" الرياضي، محمد عباس، ذو خبرة تدريب تصل إلى أكثر من عقد من الزمن.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال عباس: "لقد نظمت 70 مسابقة في أنحاء المملكة في الأعوام الـ10 الماضية للأطفال والبالغين، الذكور منهم. وهذه هي أول مسابقة للإناث، ولذلك، أنا أحاول منحهم هذه التجربة".

وتم بذل الكثر من الجهد لجعل هذه البطولة أمراً واقعاً، حيث كان التحضير لها بمثابة البدء من الصفر. واشتملت عملية التحضير تدريب طاقم العمل والحكام، وتهيئتهم، إضافةً إلى ترجمة الكتيبات الخاصة لرياضتي الجوجتسو والكيك بوكسينغ إلى اللغة العربية وتوزيعها على المشاركين.

أيضاً، استضاف النادي لاعبة الجوجيتسو السعودية فرح الزهراني كحكم في منافسات الجوجيتسو. وهي تعد أول سعودية تحصل على الحزام الأزرق في هذه الرياضة.

ويرى المدرب أن إقامة هذه البطولة ستعكس بشكلٍ إيجابي على المسابقات المستقبلية النسائية التي ستأخذ محلها في السعودية، فقال: "نحن نرغب أن نكون نموذجاً للنساء في المملكة العربية السعودية عندما يقمن بتنظيم مسابقات ومبارزات كهذه، أو استعراضات للفنون القتالية".

وشارك في البطولة 20 متسابقة تقريباً، معظمهن من نادي "Legendary Heroes" الرياضي، حيث أنه النادي الوحيد المعتمد من قبل الحكومة لتوفير دروس الدفاع عن النفس في السعودية.

ولا تهدف هذه البطولة إلى نشر الدفاع عن النفس والمبارزة فحسب، بل إن هدفها يكمن أيضاً في "نشر فلسفة الفنون القتالية وطريقة الحياة التي تعلمها.. والتي توفر الاحترام والانضباط للجميع".

وفي منافسات الجوجيتسو، حصدت جود الجهني، وهنوف سناري، ومروج العمودي، وشهد الشريف على المركز الأول في فئاتهن.

كما حصدت سارة ناس، وهديل عاشور، الزهراء القرشي على المركز الأول في فئاتهن أيضاً بمنافسات الكيك بوكسينغ.