هدف صاروخي "عابر للاعبين" من حارس الأردن إلى مرمى الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق منتخب الأردن لكرة القدم، السبت، فوزا بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الهندي، في مباراة دولية ودية على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني، في عمان، ضمن استعدادات المشاركة في بطولة كأس آسيا التي ستستضيفها الإمارات في يناير 2019.

وسجل حارس مرمى الأردن عامر شفيع هدف بلاده الأول في الدقيقة 25 من المباراة، وأضاف اللاعب إحسان حداد الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يسجل لاعب الهند جير لاليننزولا هدف بلاده الوحيد في الدقيقة 60.

وجاء الهدف الذي سجله الحارس الأردني عبر تسديدة صاروخية مرت عبر جانبي الملعب فوق لاعبي الفريقين، وفشل حارس الهند الذي كان متقدما في التصدي لها لتستقر في شباكه.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الاردن مواجهة ودية أخرى أمام ضيفه السعودي، الثلاثاء المقبل. وسيلعب الأردن في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا أستراليا وسوريا وفلسطين.