من هي المصرية التي تمكن الإناث واللاجئين من خلال الرياضة في أستراليا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لعبت أسماء هلال كرة القدم منذ نعومة أظافرها. وبعد أن أدركت المهارات الحياتية التي تعلمتها من هذه الرياضة، كرست المصرية الـ 10 أعوام الماضية من حياتها في استخدام الرياضة كمنصة لخلق التغيير الاجتماعي بين شباب المجتمعات المهمشة، واللاجئين، والإناث!

ونشأت هلال في عائلةٍ تعشق الرياضة. وفي مقابلةٍ مع CNN بالعربية، قالت إن "كرة القدم كانت في دمائنا".

وبعد هجرة والديها من مصر إلى أستراليا في السبعينيات، حرص والدها على انضمام كل أطفاله إلى فريق رياضي. وبدأت هلال لعب كرة القدم في السادسة من عمرها، ولكنها توقفت نتيجة تعرضها للتنمر لكونها الفتاة الوحيدة التي كانت تمارسها. وبعد تنقلها بين مختلف الرياضات مثل التنس، والسباحة، والكاراتيه، أدركت هلال أنها افتقدت الشغف الذي تجلبه كرة القدم نتيجة العمل الجماعي، فعادت إلى كرة القدم.

ومنذ ذلك الحين، استطاعت الرياضية شق طريقها إلى دوري الدولة النسائي (Women’s State League) وقيادة فريقها إلى الفوز لعامين على التوالي في 2012 و2013.

ومن مميزات كرة القدم بنظر هلال هي تعزيزها لقدرات من شأنها أن تستخدم خارج اللعبة، في إطار الحياة العملية، وشرحت ذلك قائلةً: "في كرة القدم، ليس لديك متسع من الوقت للتفكير.. وإذا ارتكبت خطأً، يجب عليك أن تصحح ذلك الخطأ في أسرع وقت ممكن. وأنت لا تستطيع خفض رأسك للأسفل والمشي بعيداً. وذلك أمرٌ طبقته في حياتي".

ولذلك، تشجعت هلال على استخدام الرياضة كوسيلة لإحداث التغيير الإيجابي بين المجتمعات المهمشة، واللاجئين.

ومن خلال منظمة "Football United"، ومنظمة "Creating Chances"، التي تشغل فيها هلال منصب مديرة عمليات البرامج، تعمل هلال على تطوير برامج مخصصة للشباب الواصلين لأستراليا حديثاً والذين يواجهون العديد من التحديات نتيجة إعادة توطينهم. وتشتمل تلك التحديات على الحواجز اللغوية، وإيجاد فرص العمل، ومعاناتهم من مشاعر العزلة.

وتتضمن خطط هاتين المنظمتين أيضاً تمكين الإناث، فهما يقدمان الفرصة لتعرف الفتيات على "نماذج إيجابية وذات صلة" تظهر لهن قدرة الرياضة على تحسين دراساتهن، وحياتهن العائلية، ورفاهيتهن. وأضافت هلال أن "وجود حضور للفتيات في الرياضة، وخصوصاً كمدربات أو في لجان الحكم من شأنه تطبيع شغل الفتيات لمناصب قيادية".

ومن الجدير بالذكر أن هلال كسرت مؤخراً رقماً قياسياً مع مجموعة من النساء الأخريات، حيث توجهن إلى البحر الميت في الأردن للعب مباراة كرة القدم الأكثر انخفاضاً من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبالإضافة إلى تنظيم برامج تنعكس إيجابياً على الشباب في أستراليا، تقوم هلال أيضاً بتنظيم برامج لمساندة الشباب وبرامج أخرى قيادية في دول الكومنولث وإندونيسيا.