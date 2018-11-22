رئيس فيفا عن كأس العالم بقطر: كلي ثقة أن التجربة ستكون مذهلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّر جياني انفنتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أو ما يُعرف بـ"فيفا"، عن ثقته بأن بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر بنسخة عام 2022 "ستكون تجربة مذهلة".

جاء ذلك في مقابلة أجراها انفنتيونو على القناة الرسمية لاتحاد الكرة الدولي: "كلي ثقة أن تجربة كأس العالم 2022 ستكون مذهلة لزائريها. رسالتي لجميع محبي كرة القدم حول العالم: تعالوا إلى الشرق الأوسط، إلى الخليج.. تعالوا إلى قطر واستمتعوا بأفضل تجربة كروية على الإطلاق".

وتابع انفنتينو في الكلمة التي ألقاها بمناسبة بقاء 4 سنوات حتى انطلاق كأس العالم 2022: "اعتقد أن كل المكونات متوفرة لجعل كأس العالم 2022 حدثا لا ينسى، الملاعب كلها على بعد ساعة من بعضها البعض وتستضيفها دولة تحتوي على كل البنى التحتية والإمكانات.."

وأضاف: "هي المرة الأولى الذي تقام فيها بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط في منطقة مليئة بالشغف ومتفائلة بكرة القدم ومنطقة سيكتشفها العالم.."