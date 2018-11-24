بيان من 3 نقاط لريال مدريد بشأن راموس والمنشطات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر فريق ريـال مدريد الإسباني، الجمعة، بيانا للرد على ما نشرته صحيفة "دير شبيغل" الألمانية بشأن قائد النادي، سيرغيو راموس، فيما يتعلق باختبارات المنشطات الخاصة به.

ولخص فريق ريـال مدريد رده عبر موقعه الإلكتروني في 3 نقاط هي أنه "لم يخالف سيرغيو راموس إطلاقاً لوائح مكافحة المنشطات".

وأضاف الفريق الإسباني أنه "طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) معلومات محددة وأغلق القضية على الفور، كما جرت العادة في هذه الحالات، عقب التحقق من قبل الخبراء أنفسهم في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (AMA) والاتحاد (UEFA) نفسه".

واختتم الفريق بأنه "فيما يتعلق ببقية محتوى المنشور المذكور أعلاه، فإن النادي لن يعلق على ما ذكر نظراً لافتقاره للدقة والوضوح"، حسب نص البيان.