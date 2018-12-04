مودريتش ينهي هيمنة رونالدو وميسي على الكرة الذهبية.. ما ترتيب صلاح؟

(CNN)-- فاز لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، ليصبح أول لاعب غير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يحصل على الجائزة منذ عام 2007.

لاعب الوسط مودرتيش، البالغ من العمر 33 سنة، والذي ساعد كرواتيا في الوصول إلى نهائي كأس العالم للرجال في روسيا في الصيف، هو أول لاعب كرواتي يفوز بالجائزة المرموقة، التي يصوت عليها الصحفيون.

وفي أمسية تاريخية في باريس، شهد الحفل تكريم امرأة لأول مرة منذ تدشين الجائزة عام 1956، إذ توجت النجمة الأسترالية آدا هيجيربيرغ بالكرة الذهبية.

"إنه شعور لا يصدق".. قالها مودريتش الذي ساعد ريال مدريد على الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في مايو/ أيار الماضي، قبل أن يقود كرواتيا الى نهائيات كأس العالم في يوليو/ تموز، وهو أفضل أداء لها على الإطلاق في البطولة، ليضيف خلال الحفل: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا بين جميع هؤلاء اللاعبين".

ومنذ أن توج البرازيلي كاكا كأفضل لاعب في العالم في عام 2007، فاز ميسي ورونالدو بجائزة الكرة الذهبية (Ballon d'Or) بخمس مرات - ولم يفز أي شخص آخر بالجائزة أكثر من ثلاث مرات.

كما فاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب للرجال FIFA في وقت سابق من هذا العام ليصبح فقط رابع لاعب يفوز بجائزتين فرديتين لكرة القدم في نفس العام، بعد بوبي تشارلتون (1966) ، يوهان كرويف (1974) وباولو روسي (1982).

وبموجب الصيغة الحالية للجائزة، يتم إعداد قائمة المرشحين من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الأسبوعية ، مع تصويت الصحفيين من جميع أنحاء العالم على الفائز النهائي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

1- لوكا مودريتش (ريال مدريد وكرواتيا)

2- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس والبرتغال).

3- انطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد وفرنسا)

4- كايليان مبابيه (باريس سان جيرمان وفرنسا)

5- ليونيل ميسي (برشلونة والأرجنتين).

6. محمد صلاح (ليفربول ومصر)

7- رافائيل فاران (ريال مدريد وفرنسا).

8- ادين هازارد (تشيلسي وبلجيكا)

9- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي وبلجيكا).

10. هاري كين (توتنهام وإنجلترا)