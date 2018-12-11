مغامرة تنافسية بين صقر وسيارة فورمولا إي GEN 2 بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خاض سائق فورمولا إي "فيليبي ماسا" منافسة من نوع خاص عندما تسابق بسيارة الجيل الثاني من "الفورمولا إي Gen 2" مع طائر صقر الشاهين الذي يُعد أسرع الطيور على كوكب الأرض، الذي انطلق بسرعات تتجاوز 350 كلم/ ساعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن السائق فيليبي ماسا تواجد في المملكة العربية السعودية قبيل بداية السباق الكبير والمنتظر "السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية" 2018، والمقرر إقامته بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول.

ودُرّب طائر الشاهين الجارح حتى يركز نصب عينيه هذه المرّة على نوعٍ مختلف من الفرائس في الصحراء، حيث اندفع نحو الطوق الخلفي لسيارة الجيل الثاني من "الفورمولا إي Gen2" المتطوّرة التي تمتاز بتصميمٍ جديدٍ كلياً .

وبعد أن ظهرت سيارة "الفورمولا إي Gen2" على بُعد 90 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الدرعية التاريخية المُدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، عكست المرايا الخلفية للسيارة مخالب صقر الشاهين بوضوح .

وقال فيليبي ماسا، سائق الفورمولا إي ضمن فريق "فينتوري بحسب ما ذكرته "واس": "لقد كان من الرائع فعلاً أن يتم اختياري لمنافسة صقر الشاهين الذي يُعد أسرع الطيور الجارحة على كوكب الأرض وإنها تجربة رائعة ولن أنساها ما حييت، وأنا مسرور جداً لأن سباقات الفورمولا إي استجابت على الفور لطلبات المشجعين والجماهير الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مثل هذه المنافسة الفريدة من نوعها".

وأضاف فيليبي أن "الصور التي تم التقاطها للمنافسة كانت رائعة للغاية، وكنت محظوظاً جداً حينما تم اختياري للمشاركة في هذه التجربة الشيقة، وأتطلع للعودة قريباً إلى مدينة الدرعية مجدداً لخوض منافسات سباق ’السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية‘، الذي سيشكل أول سباقٍ لي في عالم الفورمولا إي، لقد افتقدت طويلاً هذا النوع من المنافسات، وأعتقد أن هذا السباق سيكون واحداً من أكثر التجارب تشويقاً وحماسة وتنافسيّة".

يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تنطلق فيها سيارة الفورمولا إي الكهربائية في سباقٍ محموم مع أحد أشهر وأسرع الحيوانات البريّة فخلال العام الماضي، انطلق بطل سباقات الفورمولا إي جان-إريك فيرجن في سباقٍ تنافسي مع حيوان الفهد البرّي في منطقة كيب الغربية في جنوب أفريقيا، وبعد تسجيل فارقٍ بسيط عن أسرع حيوان ضمن فصيلة الثديّات خلال عام 2017، طالب المشجعون والجمهور بإعادة تنظيم مثل هذه المنافسة، ولكن هذه المرة وسط مزيدٍ من الأجواء التنافسيّة الصعبة، مما نتج عنه تنظيم سباق مع صقر الشاهين بالمملكة، وذلك بحسب ما أشارت إليه "واس".

ويمثل السباق الكبير والمنتظر "السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية" 2018 الجولة الافتتاحيّة للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات "فورمولا إي ايه بي بي" (لعام 2018/2019)، والذي يُقام في مدينة الدرعيّة التاريخيّة بالسعودية.