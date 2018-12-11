عرب آسيا.. السعودية تربعت على عرش القارة في سنغافورة وقطر والإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يشارك المنتخب السعودي ببطولة كأس آسيا للمرة العاشرة في تاريخه بالنسخة التي ستلعب في الإمارات مطلع يناير/كانون ثاني المقبل، بعد 9 مشاركات حقق خلالها اللقب في مناسبتين، فما هو تاريخ "الأخضر" في المسابقة؟

أول تتويج

شارك المنتخب السعودي في نسخة عام 1984 للمرة الأولى في تاريخه بكأس آسيا، فكان الحصان الأسود في تلك البطولة ونجح بتحقيق اللقب بعد أن تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، إذ كان يحسب الفوز بنقطتين وليس بثلاث نقاط، متفوقا على الكويت بنقطة وعلى قطر بنقطتين.

لعب "الأخضر" أمام المنتخب الإيراني في الدور الثاني وتجاوزه بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في أشواط المباراة، ليواجه الصين في النهائي ويتفوق عليها بهدفين نظيفين ويتوج باللقب الأول في تاريخه بأول مشاركة.

أبطال في قطر

حقق المنتخب السعودي بطولته الثانية في كأس آسيا عام 1988 في قطر، بعد أن تصدر مجموعته بـ6 نقاط ليواجه إيران في الدور الثاني ويتفوق عليه بهدف نظيف ويتجاوز عقبة كوريا الجنوبية في النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

غياب عن التتويج بعد 1996

فاز "الأخضر" بلقبه الثالث في البطولة الآسيوية عام 1996 في الإمارات، ليكون هذا اللقب هو الأخير له في البطولة حتى نسخة الإمارات 2019، إذ كان أفضل إنجاز للسعودية منذ ذلك الحين وصولها للمباراة النهائية في نسختي 2000 و2007.

أول الأهداف

سجل النجم ماجد عبد الله أول هدف للمنتخب السعودي في كأس آسيا، وذلك في المباراة التي تعادل فيها المنتخب السعودي مع نظيره الكوري الجنوبي بهدف لمثله.

آخر أهدافه

سجل لاعب نادي النصر محمد السهلاوي آخر أهداف المنتخب السعودي في البطولة، وذلك في نسخة 2015 في أستراليا في المباراة الأخيرة للأخضر أمام أوزبكستان والتي خسرتها السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.