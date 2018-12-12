العين على موعد مع التاريخ في أول مباراة له بمونديال الأندية

نشر الأربعاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد العين الإماراتي لخوض مباراته الأولى في كأس العالم للأندية عبر تاريخه حين يواجه فريق ويلنغتون النيوزيلندي على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، الأربعاء.

وسيخوض "الزعيم" الإماراتي أول مباراة تاريخية له في المحفل العالمي، وهو الأمر الذي سيشكل مناسبة خاصة لجماهير "البنفسج" المتعطشة لرؤية فريقها يخوض مباراة بطابع عالمي.

ويشارك العين في هذه البطولة بصفته الفريق المستضيف، وذلك بعد أن حقق لقب دوري الخليج العربي (الدوري الإماراتي) الموسم الماضي.

ويسعى العين لتكرار إنجاز الجزيرة الذي حقق المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة، وواجه ريال مدريد الإسباني، وخسر منه بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة صنع فيها لاعبو "فخر أبوظبي" إنجازا تاريخيا للأندية الإماراتية.

وسيضرب الفائز من مباراة العين وويلنغتون موعدا مع بطل أفريقيا، الترجي الرياضي التونسي، إذ سيتواجه الفريقان على أرضية نفس الملعب، السبت المقبل.

وسيكون العين رابع فريق إماراتي يشارك في مونديال الأندية بعد الأهلي الذي شارك بنسخة عام 2009 والوحدة في نسخة 2010 والجزيرة في النسخة الماضية من البطولة وكان الأخير صاحب الإنجاز الأكبر للإمارات في البطولة العالمية.