دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن فريق السعودية للسباقات، وأزاح الستار عن سيارة الفريق Jaguar I-Pace ذات الدفع الرباعي، والتي تعمل بمحركات كهربائية تولد طاقة بقوة 400 حصان وبعزم 700 نيوتن متر، ومجهزة بجميع مواصفات الاتحاد الدولي للسيارات للأمن والسلامة وبنظام تعليق ومكابح رياضية، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن تأسيس الفريق المكون من الثنائي بندر العيسائي وأحمد بن خنين ليشارك في النسخة الأولى من بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY ضمن فعاليات بطولة "إيه بي بي فورميلا إي" التي تستضيفها السعودية خلال ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وعبّر بندر العيسائي عن سعادته باختياره في فريق السعودية للسباقات، فيما أكد أحمد بن خنين بأن مشاركة المملكة في بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY ستكون بداية لانطلاق أبطال السعودية للمنافسة على الصدارة، وخاصة أن البطولة ستقام في 10 مدن مختلفة حول العالم.