دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن إنشاء النادي أمراً سهلاً، ولكن بعد 7 أعوام من التغلب على مختلف العقبات، استطاع نادي الرياض للتزلج، أو "Riyadh Ice Club" افتتاح أبوابه ليعمل على نشر رياضة التزلج على الجليد بين أفراد المملكة العربية السعودية!

وقبل عدة أعوام، نشأت صداقةٌ بين 8 فتيات نتيجة حبهن لرياضة التزلج. ومن ذلك الحب، ولد نادي الرياض للتزلج في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016. وهو يعد أول فريق تزلج نسائي في المملكة العربية السعودية.

ويتكون نادي الرياض للتزلج من 8 أعضاء يتزلجن باحترافية، هن: لينا العيسى، ومرام العيد، وبيان إبراهيم، ونوال إسماعيل، وريما العيسى، ونورة الجربوع، وجود الجربوع، وريف العيسى.

وفي الحديث عن الهدف وراء تأسيس هذا النادي، قالت لينا العيسى في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "رؤيتنا ورسالتنا وراء إنشاء هذا النادي هو تشجيع النساء من جميع الأعمار على متابعة أي نوع من الألعاب الرياضية التي يحبونها، إضافةً إلى جعل الرياضة أمراً طبيعياً في مجتمعنا".

إضافةً إلى ذلك، يرغب النادي في تغيير نظرة المجتمع السعودي تجاه التزلج على الجليد، إذ يُنظر إليه بشكلٍ مختلف عن أنواع الرياضة الأخرى، وشرحت العيسى قائلةً: "يرى هؤلاء أن التزلج على الجليد ليس له مستقبل على الإطلاق في المملكة العربية السعودية".

ولم يكن الطريق نحو تأسيس النادي بالأمر السهل، حيث استغرق تحويله من مجرد حلم إلى حقيقة نحو 7 أعوام تقريباً. وواجه الفريق العديد من التحديات ومنها توفير الدعم المالي للنادي، بالإضافة إلى إيجاد مساحة خاصة للتدريب، إذ توجد حلبة تزلج واحدة فقط مخصصة للإناث في الرياض.

ولكن مع أنها صغيرة جداً، تؤكد العيسى أنها لا تزال "تفي بالغرض".

وفي حلبة التزلج، يقدم أعضاء النادي الـ8 دروساً للتزلج، إضافةً إلى تنظيمهن للحفلات لإضافة أجواء من المرح.

ويختلف أعداد المشاركين في النادي كل شهر، وتتراوح أعمارهم أيضاً. ويشارك في النادي فتيات بعمر 6 أعوام إلى نساء في الثلاثينيات من عمرهن. ويقوم النادي بإعطاء دروس للفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 10 أعوام.

ولتأمين مستقبل أكبر وأفضل لرياضة التزلج على الجليد في المملكة، يرى الأعضاء وجوب بناء مرافق خاصة للتزلج على الجليد للجيلين الحالي والقادم.

كما يؤكدن على أهمية تطوير فريق وطني سعودي لرياضتي هوكي الجليد والتزلج الفني على الجليد. ومن شأن ذلك أن يفتح المزيد من الأبواب على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، وبالإضافة إلى خططهنّ لتوسيع النادي، يأمل الأعضاء أيضاً ببناء فريق الهوكي الخاص بهم والمشاركة في الألعاب الأولمبية.