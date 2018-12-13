نشر الخميس ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم مصر رسميا بطلب لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد أن تم سحب تنظيم البطولة من الكاميرون واعتذر المغرب عن استضافتها.

ونشر الاتحاد المصري تغريدة عبر صفحه الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "رسمياً.. مصر تتقدم بطلب لتنظيم الأمم الأفريقية"، على حد تعبيره.

وأضاف الاتحاد في التغريدة نفسها: "تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقرر اقامتها في شهر يونيو المقبل".

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر سحب تنظيم البطولة من الكاميرون قبل أشهر قليلة على انطلاقها، كما اعتذر المغرب عن تنظيمها، وهو الأمر الذي فسح المجال أمام مصر للتقدم بهذا الطلب.

يذكر أن آخر بطولة أفريقية استضافتها مصر كانت عام 2006، وقدد حقق الفراعنة لقب تلك البطولة، والذي كان الخامس في تاريخهم.