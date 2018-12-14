صلاح يحصد جائزة بريطانية للمرة الثانية على التوالي

نشر الجمعة ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- للمرة الثانية على التوالي، فاز نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الجمعة، بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية BBC لأفضل لاعب في القارة الأفريقية لعام 2018.

واحتفى فريق ليفربول الإنجليزي بفوز لاعبه صلاح، واصفا إياه بأنه "رائع"، حسبما جاء في تغريدته على موقع "تويتر".

كما نشر صلاح صورة له في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" احتفالا بالجائزة.

وفي تقرير على موقعها الإلكتروني، قالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إن صلاح "تفوق على المغربي مهدي بن عطية، والسنغالي ساديو ماني، والغاني توماس بارتي، والسنغالي كاليدو كوليبالي".

ولفتت الأنظار إلى نتائج صلاح في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي لكرة القدم مع فريقه ليفربول، لافتة إلى أنه يحتل حاليا صدارة الهدافين بـ10 أهداف متساويا مع الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.