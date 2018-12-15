في الزاوية "90".. ظهير بايرن ميونخ يدك حصون هانوفر بهدف صاروخي

نشر ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل اللاعب النمساوي لنادي بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا، هدفا مميزا في مرمى هانوفر، ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم.

فعند الدقيقة 29 من عمر المباراة تلقى ألابا كرة مرتدة من داخل منطقة الجزاء، إثر ركلة ركنية للفريق البافاري ليسددها مباشرة ومن لمسة واحدة في الزاوية "90" لمرمى حارس هانوفر.

وكان هدف الظهير النمساوي، الثاني لبايرن في المباراة، إذ افتتح الألماني جوشوا كيميتش أهداف البايرن عند الدقيقة الثانية فقط من عمر اللقاء.

ويعتبر ألابا أحد أفضل الأظهرة في العالم بفضل سرعته وقدمه اليسرى التي تطلق تسديدات صاروخية، لكنه يتلقى عادة انتقادات بسبب ضعفه على الصعيد الدفاعي.