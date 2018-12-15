العين يكتسح الترجي ويضرب موعدا مع ريفربليت في نصف النهائي

نشر ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح العين الإماراتي نظيره الترجي الرياضي التونسي، بثلاثية نظيفة، ليصل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ويضرب موعدا مع ريفربليت الأرجنتيني.

فعلى أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، تقدم "الزعيم" عند الدقيقة الرابعة عبر محمد أحمد، قبل أن يضيف المصري حسين الشحات الهدف الثاني عند الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، عزز بندر الأحبابي تقدم العين بالهدف الثالث عند الدقيقة 60، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للزعيم ويصل لنصف النهائي.

وضرب العين موعدا مع بطل أمريكا الجنوبية، ريفر بليت، في الدور نصف النهائي، ليكرر إنجاز الجزيرة الذي وصل إلى هذا الدور من البطولة الموسم الماضي.

ويطمح "الزعيم" لأن يكون ثاني نادي عربي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الرجاء البيضاوي المغربي، وذلك في حال هزيمته للفريق الأرجنتيني العريق في المربع الذهبي.