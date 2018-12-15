تداول لفيديو "تأثير محمد صلاح" وردّة فعل فتاة بريطانية عند رؤيته.. ومغرد: لا تقلي عمرو دياب و لا تامر حسني! صلاح الي مدوبهم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يظهر فيه ردة فعل فتاة بريطانية عند رؤية نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، داخل مستشفى للأطفال في بريطانيا.
الفيديو نشره مستشفى "الدير هيي" للأطفال في مدينة ليفربول على حسابة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في تعليق جاء فيه: "تأثير محمد صلاح" حيث كان الأخير يقوم بزيارة للمستشفى وأخذ صور تذكارية مع أطفال بمناسبة أعياد الميلاد، وفقا لما تناقلته تقارير إعلامية.
وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود والتفاعلات الواردة على هذا المقطع: