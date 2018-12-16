أجواء حماسية في السعودية في حفل النجم العالمي إنريكي إغليسياس

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نشر الأحد ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطرت أجواء المرح والتشويق على بطولة "فورمولا إي-الدرعية" في المملكة العربية السعودية، إذ تضمنت الفعاليات الترفيهية فيها حفلة موسيقية للنجم العالمي الإسباني إنريكي إغليسياس!

وعلى مسرح ضخم في الهواء الطلق بمنطقة الدرعية في العاصمة السعودية الرياض، اعتلى المغني الإسباني إنريكي إغليسياس المسرح ليقدم أولى حفلاته، الخميس.

واشتعل حماس الجمهور بالمسرح، وتعالت أصوات هتافاتهم خلال الحفل تحت المؤثرات الضوئية الساطعة ووميضها.

وأدى المغني أغاني أشعلت حماس الجمهور، وأغاني أخرى هادئة جعلتهم يلوحون بأيديهم يمنة ويسرة تزامناً مع حركات المغني عندما كان على المسرح.

ولم يكن إغليسياس النجم الوحيد الذي استضافته المملكة في ظل فعاليات السباق التي استمرت لثلاثة أيام، حيث استضافت المملكة نجوم عالميين آخرين، هم: جيسون ديرولو، وفرقة "بلاك آيد بيز"، وديفيد جيتا، وفرقة "ون ريبابليك"، إضافةً إلى الفنان المصري عمرو دياب.

ويُعد هذا أكبر حدث موسيقي عالمي تم تنظيمه في السعودية على الإطلاق.