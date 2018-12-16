نشر الأحد ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب ليفربول على ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي.

فعلى أرضية ملعب "أنفيلد رود" تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 24 عبر السنغالي ساديو ماني، قبل أن يتعادل اليونايتد الإنجليزي جيسي لينغارد عند الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أشرك المدرب الألماني لليفربول السويسري شيردان شاكيري، الذي وقع على هدفين عند الدقيقتين 73 و80، ليطلق رصاصة الرحمة على الشياطين الحمر ويهدي الفوز لـ"الريدز".

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى نقطته رقم 45 ليستعيد الصدارة المفقودة من السيتي، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد اليونايتد عند النقطة 26 في المركز السادس.

يذكر أن هذا هو الفوز لليفربول على اليونايتد على ارضية ملعب "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي منذ عام 2013، حين تغلب "الريدز" على غريمهم بهدف نظيف.