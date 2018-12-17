آمنة القبيسي تصبح أول إماراتية تقود سيارة "فورمولا إي"

نشر الاثنين ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- بعد اختتام سباق "فورمولا إي-الدرعية"، والذي استضافته المملكة العربية السعودية لأول مرة، يوم السبت، شهد يوم الأحد إنجازاً تاريخياً آخر، حيث أصبحت السائقة آمنة القبيسي أول إماراتية على الإطلاق تشارك في تجارب "فورمولا-إي".

وقامت القبيسي بتجربة سيارة "Gen 2" الجديدة في منطقة الدرعية في العاصمة السعودية الرياض لأول مرة. وذلك ضمن تجارب فئة المبتدئين بعد أن تمت دعوتها من قبل فريق "Envision Virgin Racing" تحت رعاية شركة "Kaspersky Lab".

وبذلك، بدأت الإماراتية، التي تبلغ من العمر 18 عاماً، أولى تجارب "فورمولا إي" لهذا الموسم، والتي تتضمن 3 تجارب، وفقاً للموقع الرسمي لفريق "Envision Virgin Racing".

وعن تجربتها، قالت القبيسي في صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "يا لها من سيارة رائعة! إنها مختلفة جداً.. وحظيت بجولات جيدة في السيارة.. وشكر كبير لوالدي لكونهما بجانبي!".

وتعد القبيسي، التي لُقبت بـ"الفتاة الطائرة"، نجمة صاعدة في عالم رياضة السيارات العالمية التي يغلب عليها الذكور، فبالإضافة إلى إنجازاتها على المستوى المحلي، تُعتبر الشابة أول عربية تُنافس في سباقات "فورمولا 4".

ولم تكن الشابة الإماراتية السائقة الوحيدة التي شاركت في تجارب "فورمولا إي"، حيث كانت واحدة ضمن 8 سائقات أخريات.