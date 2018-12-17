مواجهات قوية.. نتيجة قرعة دور الـ16 لأبطال أوروبا

نشر الاثنين ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجريت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الإثنين، لتكشف عن مواجهات قوية في المباريات المقبلة.

وأسفرت نتائج القرعة عن المباريات التالية:

ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني

شالكة الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي

أتلتيكو الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

توتنهام الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني

ليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني

روما الإيطالي وبورتو البرتغالي.

أياكس الهولندي وريـال مدريد الإسباني

يشار إلى أن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا تفرض عدم مواجهة فريقين من نفس البلد، أو من نفس المجموعة. وستشهد مباريات تلك الجولة استخدام تقنية حكم الفيديو VAR.