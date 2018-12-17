نشر الاثنين ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – احتفل النجم المصري محمد صلح بعيد الميلاد مع زميله الكرواتي في ليفربول وصديقه المقرب ديجان لوفرين في مدينة نيويورك الأمريكية وذلك في أعقاب الفوز على مانشستر يوناتيد في "كلاسيكو إنجلترا"، الأحد.

ونشر النجم المصري تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تضمنت صورة تجمعه بلوفرين وخلفهما مجسم لتمثال الحرية الواقع في مدينة نيويورك.

وكتب صلاح فوق الصورة: "حفلة عيد ميلاد جميلة في نيويورك بالأمس"، وانهالت التعليقات من متابعيه، إذ قام أحدهم بوضع وجه لوفرين على تمثال الحرية.

وتأتي هذه الصورة لأبو مكة بعد يوم من الفوز على مانشستر يونايتد في "كلاسيكو إنجلترا" للمرة الأولى منذ 5 سنوات في الدوري وعلى أرضية ملعب "أنفيلد رود"، ليحتل "الريدز" المركز الأول في جدول الترتيب.

وتساءلت إحدى المتابعات النجم المصري على تويتر عن سرعة وصول صلاح إلى نيويورك بعد مباراة اليونايتد قائلة: "انت مش كنت في الماتش يا جدع.. هو الماتش كان في أمريكا".