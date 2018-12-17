نشر الاثنين ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، صورة له تجمعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وكتب تركي آل الشيخ على الصورة التي جمعته مع ولي عهد أبوظبي، قائلا عبر حسابه على موقع "تويتر، الإثنين: "كاس الغالي مع الغالي".

يشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان قد حضر مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في مدينة الدرعية السعودية، ختام مهرجان سباق "السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018"، الذي انطلق، الخميس الماضي.

وعلق مغردون على صورة تركي آل الشيخ مع ولي عهد أبو ظبي، فجاء تعليق يقول: "الغالي مع الغالي صدقت يا بو ناصر جعل دوم أيامك ابتسامة"، بينما جاء تعليق آخر يقول: " الله يحفظكم"، وثالث يغرد: "كلكم غاليين".

وعلق أحد المغردين: "الله يديم علينا نعمة المحبة، ولا يغير علينا، وفاء وبادرة منك تستحق التحية والشيخ زايد يستحق رحمة الله عليه".

كان تركي آل الشيخ، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن إطلاق اسم "كأس زايد" على بطولة كأس العرب للأندية الأبطال المقامة حالياً، التي تمت إعادة إطلاقها عام 2018، وذلك بالتزامن مع احتفالات "عام زايد" في الإمارات.

ولجأ عدد من المغردين إلى الكشف عن توقعاتهم بشأن الفريق الفائز ببطولة "كأس زايد"، حسب التعليقات التي جاءت عبر حساباتهم على موقع "تويتر".

وفيما يلي عدد من التعليقات الخاصة بالصورة المنشورة: