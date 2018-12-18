نشر الثلاثاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق "الزعيم" الإماراتي إنجازا تاريخيا بوصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018، بعد أن تغلب على العملاق الأرجنتيني، ريفربليت، بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لمثلهما، ليكون ثاني فريق عربي يحقق هذا الإنجاز بعد الرجاء البيضاوي المغربي.

فعلى أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، تقدم الزعيم مبكرا عند الدقيقة الثانية عبر السويدي ماركوس بيرغ، قبل أن يتعادل ريفربليت عند الدقيقة 11 عبر رافائيل سانتوس بوري ويسجل اللاعب الهدف الثاني عند الدقيقة 16.

رفض العين الاستسلام، وسجل هدف التعادل عند الدقيقة 51 عبر البرازيلي كايو، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية التي لم تشهد جديدا على مستوى النتيجة.

وفي ركلات الترجيح تألق لاعبو العين في تنفيذ ركلاتهم وتحلوا بالتركيز العالي، كما لمع نجم الحارس خالد عيسى الذي أنقذ ركلة الجزاء التي أهلت العين إلى نهائي المونديال.

وينتظر الزعيم الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وكاشيما أنتلرز الياباني في نهائي كأس العالم للأندية ليكون ثاني فريق عربي يحقق هذا الإنجاز بعد الرجاء البيضاوي المغربي.