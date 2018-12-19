نشر الأربعاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ ريال مدريد نهائي كأس العالم للأندية 2018 بعد فوزه على بطل آسيا، كاشيما أنتلرز الياباني بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليضرب موعدا مع العين الإماراتي في المباراة النهائية.

فعلى أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمو الإماراتية أبوظبي، تقدم الريال عبر الويلزي غاريث بيل، عند الدقيقة 44 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للفريق الملكي.

وفي الشوط الثاني عزز بيل تقدم الريال بالهدف الثاني، عند الدقيقة 53 قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث والهاتريك له، عند الدقيقة 55، ويقلص اللاعب شو ما دوي الفارق بالهدف الوحيد لكاشيما عند الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة، وصل الريال إلى النهائي ليواجه العين في المباراة النهائية التي ستقام في 22 ديسمبر/كانون أول الجاري على أرضية نفس الملعب.