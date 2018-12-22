ريال مدريد يفض الشراكة مع برشلونة ويتربع على عرش العالم

نشر ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب ريال مدريد الإسباني على العين الإماراتي برباعية مقابل هدف وحيد، ليتوج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الرابعة ويفض الشراكة مع غريمه التقليدي برشلونة صاحب الألقاب الثلاثة.

فعلى أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، بدأ العين المباراة مهاجما وكان قريبا من التسجيل في فرصتين للمصري حسين الشحات.

وبينما كان لاعبو "الزعيم" يقدمون مباراة جيدة، فاجأهم الكرواتي لوكا مودريتش بالهدف الأول للريال عند الدقيقة 14، وكان الفريق الملكي قريبا من تسجيل أكثر من هدف خلال الشوط الأول، لكن الشوط انتهى بهدف مودريتش.

وفي الشوط الثاني، لم يستطع العين تهديد مرمى الريال ولم يبد ردة فعل قوية على تقدم الفريق الإسباني، ليتلقى الهدف الثاني عبر الإسباني ماركوس يورينتي، عند الدقيقة 60.

سير ريال مدريد المباراة كما شاء بما تبقى من دقائق الشوط الثاني، قبل أن يسجل الإسباني سيرجيو راموس الهدف الثالث عند الدقيقة 78، وقلص الياباني شيوتاني الفارق للعين بهدف عند الدقيقة 84 لكن الريال عاد وسجل هدفا رابعا عن طريق البديل يحيى نادر بالخطأ في مرمى فريقه بالوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بباعية مقابل هدف، للريال.

وبهذا الفوز، حقق الفريق الملكي اللقب العالمي للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، ليكسر الشراكة مع برشلونة الذي يمتلك 3 ألقاب في هذه البطولة.