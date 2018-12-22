نشر ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، ريال مدريد الإسباني على تحقيق لقب كأس العالم للأندية بنسخة عام 2018، بعد فوزه على العين الإماراتي برباعية مقابل هدف وحيد، كما وجه رسالة شكر لـ"الزعيم" على وصوله لـ"قمة جديدة".

وقال الشيخ محمد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مبروك ريال مدريد الفوز بكأس العالم للأندية 2018 في أبوظبي.. مبروك لنادي العين وصيف بطل كأس العالم.. قمة جديدة وصلتم لها مع هذه البطولة.. والقادم أجمل".

وكان العين قد أصبح أول فريق إماراتي وعربي من آسيا يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، وهو ما يعتبر إنجازا رغم خسارة المباراة النهائية بنتيجة ثقيلة.

من جانبه، حقق الريال لقبه الرابع في البطولة بعد الفوز على العين برباعية مقابل هدف وحيد، ليصبح أكثر الفرق تحقيقا لهذا اللقب بعد أن فض الشراكة مع غريمه التقليدي، برشلونة.