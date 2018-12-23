مفاجأة مدوية في قائمة سوريا النهائية لكأس آسيا 2019

نشر الأحد ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن القائمة النهائية المشاركة في كأس آسيا 2019، والتي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل بغياب قائد المنتخب السوري في التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2018، فراس الخطيب.

وضمت قائمة "نسور قاسيون" كل من إبراهيم عالمة وأحمد مدنية ومحمود اليوسف في حراسة المرمى، بالإضافة إلى كل من أحمد الصالح وعمرو ميداني وجهاد الباعور وحسين جويد وعبد الملك عنيزان وعمرو جنيات ونديم الصباغ ومؤيد العجان في خط الدفاع.

وجاء في خط الوسط كل من محمد عثمان وأسامة أومري وتامر حاج محمد وخالد المبيض ومحمود المواس ويوسف قلفا وزاهر ميداني وأحمد الأشقر وفهد اليوسف، إلى جانب كل من عمر السومة وعمر خريبين ومارديك مارديكيان في خط الهجوم.

وأتت المفاجأة الكبرى في تشكيلة المنتخب السوري بغياب فراس الخطيب، الذي شكل حجر أساس في وصول سوريا إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 في روسيا.