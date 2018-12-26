نشر الأربعاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تقارير إخبارية لصحف إنجليزية وإسبانية وإسرائيلية حول إمكانية انضمام لاعب إسرائيلي إلى نادي ليفربول الإنجليزي، موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لم يتسن لـCNN التحقق من صحة هذه الأنباء بشكل مستقل.

وذكرت عدة صحف، منها "ميرور" البريطانية و"آس" الإسبانية و"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن نادي ليفربول لديه رغبة في ضم اللاعب الإسرائيل مؤنس دبور، المحترف في نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

وأضافت الصحف أن اللاعب المصري محمد صلاح يرفض انضمام لاعب إسرائيلي إلى ليفربول وأنه قد يغادر ناديه إذا تم التعاقد مع اللاعب الإسرائيلي.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من ليفربول أو صلاح أو دبور حول إمكانية التعاقد مع الأخير. بينما أثارت تلك التقارير الإخبارية موجة من الجدل موجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه "يؤسفنا أن نرى أن هناك أشخاصاً يشجعون رحيل محمد صلاح عن ليفربول في حال انضمام اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور إلى الفريق".

وأضاف: "هذه الأصوات تقحم السياسة بالرياضة، ونحن نأمل في حال انضمام دبور لفريق ليفربول أن نرى تعاوناً جيداً بين لاعبين متميزين في الملعب لتحقيق نتائج أفضل للفريق الإنجليزي".

فيما قالت السفارة الإسرائيلية في مصر، عبر حسابها على تويتر: "نأمل أن يكون موناس دبور هو الإسرائيلي القادم الذي سيلعب مع ليفربول وسيكون لدينا تعاون مصري إسرائيلي آخر".

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