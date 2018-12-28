دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي تغريدة له انتقد فيها العنصرية بشكل عام وبعالم الكرة بشكل خاص، في تعليق على صورة جمعته مع لاعب نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي.

وقال صلاح في تغريدته: "لا مكان للعنصرية في كرة القدم. لا مكان للعنصرية في أي مكان على الإطلاق"، وذلك في تغريدة تأتي في الوقت الذي يزداد فيه الجدل حول نية نادي ليفربول الإنجليزي ضم لاعب إسرائيلي إلى صفوفه وما أثاره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول رد صلاح على مثل هذه الخطوة.

وفي السياق ذاته تداول نشطاء تعليق الإعلامي المصري، عمرو أديب على تقارير تفكير نادي ليفربول بضم اللاعب الإسرائيلي، مؤنس دبور، حيث قال الإعلامي في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC مصر قبل أيام قليلة: "نادي ليفربول الذي بيلعب فيه ابننا محمد صلاح بيفكر أن يستعين بلاعب إسرائيلي اسمه دبور بيلعب في النمسا.. انا مش بتكلم عن قضية رياضية انا بتكلم في قضية منهجية جدا ومسألة فكرية تمس كل إنسان عربي، رحت رويترز باعتة التقرير أن في بوادر مشكلة في ليفربول في لاعب إسرائيلي جاي يا ترى محمد صلاح حيعمل ايه؟.."

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وتابع قائلا: "طبعا الناس بدأت تتكلم طبعا الزاي صلاح يلعب مع واحد إسرائيلي الدم بأديه وأنت يا صلاح لا ما توافقش وصلاح يقدر يجبرهم.. طيب بصرف النظر عن الكورة، أولا الغسرائيلي ده من عرب 48 مسلم، عرب 48 ناس مش مسؤولة عن جنسيتها لكن هو مواطن عربي، طيب هبوا أنه إسرائيلي مش عربي ومش مسلم، الراجل ده في النادي بتاعه عامل نجاح ضخم فجأة راح جايله لاعب إسرائيلي ايه رأيكم؟ يسيب النادي ويمشي؟ هي دي عذرا الدوري المصري؟ ده الدوري الإنجليزي.."

ويذكر أن حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قال في تغريدة سابقة: "يؤسفنا أن نرى أن هناك أشخاصاً يشجعون رحيل محمد صلاح عن ليفربول في حال انضمام اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور إلى الفريق".

وأضاف: "هذه الأصوات تقحم السياسة بالرياضة، ونحن نأمل في حال انضمام دبور لفريق ليفربول أن نرى تعاوناً جيداً بين لاعبين متميزين في الملعب لتحقيق نتائج أفضل للفريق الإنجليزي".