نتيجة قرعة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

رياضة
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نتيجة قرعة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأسفرت نتائج القرعة عما يلي:

المجموعة الأولى: 

لوبي ستارز النيجيري (المركز الأول).

الوداد البيضاوي المغربي (المركز الثاني).

أسيك ميموزا الإيفواري (المركز الثالث). 

صن داونز الجنوب إفريقي (المركز الرابع).

المجموعة الثانية:

بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي (المركز الأول).

حوريا كوناكري الغيني (المركز الثاني).

الترجي الرياضي التونسي (المركز الثالث).

أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي (المركز الرابع)

المجموعة الثالثة:

مازيمبي الكونغولي (المركز الأول).

الإفريقي التونسي (المركز الثاني).

الشبيبة القسنطينى الجزائري (المركز الثالث).

الإسماعيلي المصري (المركز الرابع).

المجموعة الرابعة:

الأهلي المصري (المركز الأول).

سيمبا التنزاني (المركز الثاني).

شبيبة الساورة الجزائري (المركز الثالث).

فيتا كلوب الكونغولي (المركز الرابع).

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