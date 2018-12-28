نتيجة قرعة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وأسفرت نتائج القرعة عما يلي:
المجموعة الأولى:
لوبي ستارز النيجيري (المركز الأول).
الوداد البيضاوي المغربي (المركز الثاني).
أسيك ميموزا الإيفواري (المركز الثالث).
صن داونز الجنوب إفريقي (المركز الرابع).
المجموعة الثانية:
بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي (المركز الأول).
حوريا كوناكري الغيني (المركز الثاني).
الترجي الرياضي التونسي (المركز الثالث).
أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي (المركز الرابع)
المجموعة الثالثة:
مازيمبي الكونغولي (المركز الأول).
الإفريقي التونسي (المركز الثاني).
الشبيبة القسنطينى الجزائري (المركز الثالث).
الإسماعيلي المصري (المركز الرابع).
المجموعة الرابعة:
الأهلي المصري (المركز الأول).
سيمبا التنزاني (المركز الثاني).
شبيبة الساورة الجزائري (المركز الثالث).
فيتا كلوب الكونغولي (المركز الرابع).