نتيجة قرعة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

أثارت تقارير إخبارية لصحف إنجليزية وإسبانية وإسرائيلية حول إمكانية انضمام لاعب إسرائيلي إلى نادي ليفربول الإنجليزي، موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لم يتسن لـCNN التحقق من صحة هذه الأنباء بشكل مستقل.