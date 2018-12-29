بخماسية في أرسنال.. ليفربول يودع 2018 منفردا بصدارة الدوري

نشر ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في آخر مبارياته في عام 2018 بالدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول، مساء السبت، على أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، منفردا بصدارة الدوري بفارق كبير مع أقرب منافسيه توتنهام ومانشستر سيتي.

وبالفوز على أرسنال، أصبح إجمالي عدد نقاط ليفربول 54 نقطة من 20 مباراة لعبها حتى الآن في الموسم الحالي دون أن يتعرض فيها للهزيمة، إذ فاز في 17 مباراة وتعادل في 3 مباريات.

وبفارق 9 نقاط، جاء فريق توتنهام في المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 20 مباراة بينما حل في المركز الثالث فريق مانشستر سيتي، صاحب لقب الموسم الماضي، برصيد 44 نقطة من 19 مباراة.

وأحرز روبيرتو فيرمينيو 3 أهداف لليفربول في مرمى أرسنال في الدقائق 14 و16 و65، فيما جاء هدف ساديو ماني في الدقيقة 32.

وسجل محمد صلاح هدفا من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليصبح عدد الأهداف التي سجلها حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي 13 هدفا، متصدرا هدافي الدوري مع لاعب توتنهام هاري كين ولاعب أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ.