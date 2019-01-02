إنفانتينو يكشف ما يبحثه الفيفا من تغييرات في مونديال قطر ودور جيرانها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، أن الاتحاد يبحث إمكانية زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم "قطر 2022"، وإمكانية استضافة بعض دول الخليج لعدد قليل من مباريات مونديال 2022.

وكان الفيفا صوت في عام 2017 على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا بداية من كأس العالم 2026، إلا أن إنفانتينو يأمل في تطبيق ذلك بداية من 2022.

وقال إنفانتينو، خلال جلسة له في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، إنه: "إذا كانت مشاركة 48 فريقا في كأس العالم أمرا جيدا، فلما لا نجرب ذلك قبل موعده بأربع سنوات، ولذلك نحن ندرس إذا كان من الممكن أن يكون لدينا 48 فريقا في مونديال 2022".

وأضاف إنفانتينو: "إذا استطعنا تدبير استضافة الدول المجاورة لقطر في الخليج والقريبة جدا منها، لعدد قليل من المباريات في كأس العالم، فإن ذلك يمكن أن يكون مفيدا جدا للمنطقة والعالم".

وأشار إنفانتينو إلى الخلافات السياسية بين قطر وجيرانها في الخليج، قائلا: "هناك توترات في هذه المنطقة والأمر متروك لقياداتها للتعامل مع الأمر، ولكن ربما من الأسهل الحديث مشروع كرة قدم مشترك بدلا من الحديث عن أشياء معقدة".

وأضاف: "إذا كان الأمر يمكن أن يساعد الناس في الخليج وكل الدول حول العالم لتطوير كرة القدم وتقديم رسالة إيجابية للعالم عن كرة القدم فيجب أن نحاول".