دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل ساعات من لقاء النادي الأهلي المصري ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، الجمعة، أعلن فريق بيراميدز الذي يمتلكه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن صفقة انضمام اللاعب عبدالله السعيد إلى صفوفه.

وكان عبدالله السعيد يلعب ضمن صفوف النادي الأهلي قبل أن يخرج إلى تجربة احتراف ليعود مجددا إلى الملاعب المصرية لينضم إلى فريق بيراميدز الذي يقود إدارته الفنية التوأم حسام وإيراهيم حسن.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، كتب نادي بيراميدز: "من جاور السعيد يسعد"، مضيفا أنه "رسمياً تم قيد عبد الله السعيد لاعباً في نادي بيراميدز بدءًا من أول يناير/ كانون الثاني الجاري كخامس صفقات النادي الشتوية".

ونشر بيراميدز فيديو لـ"أوكا وأورتيغا" المعروفين بأغانيهما الشعبية في مصر تحت عنوان "إلعب يالا" في إطار الإعلان عن صفقة عبدالله السعيد، الذي خطف أنظار المغردين على موقع "تويتر" بوسومات عدة من بينها: "#جبلايه_تركي" و"#عبدالله_السعيد" و"#بيراميدز".

ويعود السبب في تصدر وسم #جبلاية_تركي التغريدات الأكثر تداولا في نطاق مصر إلى تساؤل العديد من المشاركين حول مدى قانونية تسجيل عبدالله السعيد ضمن صفوف فريق بيراميدز يوم الجمعة، الذي يعتبر إجازة رسمية في البلاد.

ونقل موقع "يلا كورة" المصري تصريحا من اتحاد الكرة في البلاد بشأن صفقة عبدالله السعيد؛ إذ قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة شؤون إن قيد صانع ألعاب بيراميدز الجديد "قانوني"، مشدداً على أن لوائح الانتقالات فى الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) "لا تمنع القيد يوم الجمعة"، حسب تعبيره.

وأضاف عبدالغني أن "قيد السعيد قانوني، ويحق للأهلي أو أي نادي إضافة أي صفقة يوم الجمعة حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري"، حسب قوله.

وتوالت تعليقات مغردين عبر موقع "تويتر" على النحو التالي؛ علما بأن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة كل ما يتداول على شبكات التواصل الاجتماعي: