دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأ لعب كرة القدم في مصر عام 1996، واستمر في حراسة "الفراعنة" لأكثر من 22 عاما، حتى أصبح هذا المصري، الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، هو أكبر لاعب على الإطلاق يُشارك في كأس العالم.

ولطالما عُرف صاحب لقب "السد العالي"، عصام الحضري، بإنجازاته التي أدخلته تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه. فبعد أن خسر مكانه بالمنتخب الوطني، في يناير/ كانون الثاني 2013، قد بدا حُلم ظهوره في كأس العالم مستحيلاً، ولكن برهنت إنجازاته أن الإرادة والعزم هما من مفاتيح النجاح.

وخلال مشواره مع النادي الأهلي، حاز الحضري على لقب الدوري المصري 8 مرات بين العامين 1996 و2008، كما فاز 4 مرات في كأس الأمم الأفريقية بين العامين 1998 و2010، وذلك حسب ما نقله موقع غينيس للأرقام القياسية.

ولا تتوقف إنجازات الحضري هنا، إذ حصل على لقب أفضل حارس، 4 مرات، في بطولة أمم أفريقيا، فضلاً عن الوصول إلى مونديال 2018 في روسيا. وبذلك، يعد الحضري أكبر لاعب على الإطلاق، كان قد شارك في كأس العالم.

ويُشار إلى أن اللاعب المصري قد أعلن اعتزاله دولياً بعد تحقيق كل ما كان يحلم به مع منتخب بلاده. ورغم أنه لم يكن ينتظر قدوم هذه اللحظة، إلا أنه ارتأى أن الوقت المناسب قد حان لـ "تعليق القفاز".