دبي، الإمارات الربية المتحدة (CNN) – أعلن النادي الأهلي المصري أنه شكل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارته، محمود الخطيب، للحفاظ على حقوقه في قضية انتقال عبد الله السعيد إلى نادي بيراميدز.

وقال الأهلي في بيان نشره السبت إنه قرر تشكيل لجنة برئاسة الخطيب للحفاظ على حقوق النادي "الأدبية والقانونية والمالية في أزمة قيد اللاعب عبد الله السعيد ضمن صفوف نادي بيراميدز بالمخالفة ووسط تصريحات متضاربة للمسؤولين في اتحاد الكرة دون الكشف عن أية أسانيد لائحية وقانونية".

وكان مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، قد أعلن عن انتقال السعيد إلى صفوف بيراميدز قادما من نادي الأهلي السعودي، مساء الخميس.

ولعب صانع ألعاب منتخب مصر مباراته الأولى مع فريقه الجديد، ضد فريقه الأسبق، الأهلي، وساهم بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد، عبر تسجيله هدفا.