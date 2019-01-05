دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استنكر الائتلاف الوطني السوري الغارات الجوية التي شنها التحالف الدولي لمحاربة داعش، عل إحدى المدن التابعة لمحافظة دير الزور، شرقي سوريا، والتي أدت إلى مقتل 13 مدنيا على الأقل، وطالب بتحقيق شفاف بالحادثة ومحاسبة المؤولين، وفقا لبيان نشره السبت.

وقال الائتلاف في البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "قُتل 13 مدنيا على الأقل، معظمهم من الأطفال، بغارات جوية شنها التحالف الدولي لمحاربة داعش على بلدة الشعفة، شرقي دير الزور، الخميس، ضمن محاولات التحالف القضاء على بقايا التنظيم في سوريا قبل استكمال سحب القوات الأمريكية".

واستنكر الائتلاف السوري ما وصفها بـ"المجزرة" التي ارتكبها التحالف ورفض تبرير ما حدث، مطالبا بإجراء تحقيق شفاف بالحادثة ومحاسبة المسؤولين وتعويض عائلات الضحايا.

وأشار الائتلاف إلى أن محاربة داعش تتطلب دقة عالية، ولفت إلى أنه لا يجب أن يذهب المدنيون ضحية "التسرع والتهور"، وطالب التحالف بتحمل مسؤولياته بهذا الصدد.

وأكد الائتلاف أن الجيش السوري الحر يتابع عمليات التحالف، ويعد خططا لتجنب النتائج الناجمة عن الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأمريكي من سوريا، وخصوصا إذا تم بدون تنسيق جيد.