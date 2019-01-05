الإمارات تخطف تعادلا "ثمينا" من البحرين في افتتاح كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف المنتخب الإماراتي نقطة التعادل من نظيره البحريني في المباراة التي جمعت بين الفريقين في افتتاح كأس آسيا 2019 في الإمارات.

فعلى أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، جاء الشوط الأول متواضع الأداء نسبيا، وانتهى سلبي النتيجة.

وفي الشوط الثاني، كسر "الأحمر" البحريني الصمت، وسجل هدف التقدم عبر محمد الرميحي عند الدقيقة 77، لكن "الأبيض" الإماراتي خطف نقطة التعادل عبر البديل أحمد خليل من علامة الجزاء، عند الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بهدف لمثله بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، حقق المنتخبان أولى نقاطهما في كأس آسيا، وتقاسما صدارة المجموعة مؤقتا، حتى لقاء الهند وتايلاند الأحد.