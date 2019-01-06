الأردن يبدأ مشواره في كأس آسيا بالفوز على حامل اللقب

نشر الأحد ، 06 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ المنتخب الأردني، الأحد، مشواره في بطولة كأس آسيا بالفوز على المنتخب الأسترالي بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات المجموعة الثانية، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أنس بني ياسين في الدقيقة 26 بضربة رأسية. فيما تألق حارس المنتخب الأردني عامر شفيع في التصدي للعديد من الفرص للمنتخب الأسترالي.

وتمكن المنتخب الأردني بالفوز على المنتخب الأسترالي، حامل لقب البطولة الماضية، من حصد 3 نقاط مهمة في المجموعة الثانية التي تضم أيضا سوريا والأراضي الفلسطينية.

وتعد هذه المباراة المواجهة الرسمية الخامسة بين الأردن وأستراليا، إذ سبق أن التقى المنتخبان في 4 مباريات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2014 وكأس العالم 2018. وتمكن منتخب أستراليا من تحقيق الفوز في مباراتين ونظيره الأردني في مثليهما.

في غضون ذلك، نشر الديوان الملكي الأردني صورة للملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين وهما يتابعان المباراة. فيما قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بعد المباراة: "نبارك لنشامى منتخبنا الوطني فوزهم المستحق على أستراليا، آملين أن تكون هذه النتيجة فاتحة خير في مستهل مشاركتنا بكأس أمم آسيا".