دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال اللاعب المصري حسين الشحات، المنتقل حديثا من صفوف العين الإماراتي إلى الأهلي المصري إن المال ليس كل شيء في كرة القدم، وعبر عن سعادته بالانضمام إلى فريق القلعة الحمراء.

وأكد الشحات في مقابلة أجراها مع قناة النادي الأهلي على يوتيوب أن المال ليس كل شيء وعبر عن فخره بالاتصال الذي تلقاه من رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، الذي طلب منه القدوم إلى الأهلي.

وقال الجناح المصري الذي وصل مع العين إلى نهائي كأس العالم للأندية: "مش كل حاجة الفلوس" وأضاف قائلا: "أهم حاجة النادي الي بتحبو".

وكشف الشحات أنه يجيد اللعب في 7 مراكز في الملعب، وأشار إلى أن مركزه المفضل يبقى هو الجناح الأيمن أو الأيسر، كمان كان يلعب مؤخرا مع العين.

وامتدح الجناح المصري، نجم الأهلي سابقا، محمد بركات، والذي يشبه البعض طريقة لعبه به، وأشار إلى أنه يتمنى أن يحقق نصف إنجازات بركات مع الأهلي.