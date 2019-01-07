اليمن يخسر بخماسية أمام إيران في مستهل مشواره الآسيوي

نشر الاثنين ، 07 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر المنتخب اليمني أمام نظيره الإيراني بخماسية نظيفة في أولى مباريات الفريقين ضمن بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات.

فعلى أرضية ملعب الشيخ محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، تقدم المنتخب الإيراني عبر مهدي طارمي عند الدقيقة 12.

وعزز المنتخب الإيراني تقدمه بالهدف الثاني عند الدقيقة 23 عبر سعود السوادي الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف طارمي الهدف الثالث عند الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، سجلت إيرانن الهدف الرابع عبر سردار أزمون عند الدقيقة 54، قبل أن يضيف سامان غودوس الهدف الخامس عند الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب الإيراني فرق المجموعة الرابعة مؤقتا، قبل مباراة العراق وفيتنام، الثلاثاء، في حين تذيل المنتخب اليمني فرق المجموعة مؤقتا كذلك.

وفي بقية مباريات الإثنين من كأس آسيا، تغلب منتخب كوريا الجنوبية على الفلبين بهدف نظيف، وتغلبت الصين على قرغيزستان بهدفين مقابل هدف وحيد.