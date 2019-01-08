وقف البث التلفزيوني لمجموعة beIN في مصر.. فما السبب؟

نشر الثلاثاء ، 08 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مجموعة قنوات beIN Sports القطرية عن عدم توصلها لاتفاق لتوقيع صفقة مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية، وفقا لما نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

وقالت المجموعة القطرية: "تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة".

وأضافت beIN في نفس التغريدة قائلة إن بإمكان مشتركيها متابعة قنواتها عبر الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى غير التلفزيون، وذلك عبر خدمة beIN Connect.

وتقوم الشركة المصرية المعروفة بـCable Network Egypt بتوزيع القنوات الإذاعية بكافة أنواعها والقنوات التلفزيونية بكافة أشكالها واهتماماتها.