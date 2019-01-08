الهيئة الوطنية للإعلام: التلفزيون المصري سيبث جميع مباريات كأس أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر عن بث جميع مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 على التلفزيون المصري، وذلك بعد أن أعلنت مجموعة beIN القطرية عن وقف بثها التلفزيوني في مصر.

وأعلنت الهيئة عبر موقعها الرسمي وعلى لسان رئيسها حسين زين، إن التلفزيون المصري سيبث جميع مباريات البطولة الأفريقية التي كسبت مصر حق استضافتها، الثلاثاء، متفوقة على جنوب أفريقيا.

وقال زين في بيان نشرته الهيئة: " تؤكد الهيئة الوطنية للإعلام على نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 علي قنوات التليفزيون المصري حيث تقام المباريات علي ارض مصر والتي فازت بتنظيم البطولة علي ارضها".

وكانت المجموعة القطرية قد أعلنت عن وقف بثها التلفزيوني في مصر بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CES، وأشارت إلى أن خدماتها مستمرة عبر الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.

بالمقابل، قالت الشركة المصرية إن بث المجموعة توقف وأشارت إلى أنها تحاول تصحيح الخلل، ووعدت بإعادة مبالغ الاشتراك للمشتركين في حال عدم التمكن من إصلاح الخلل.