رسميا.. مصر تفوز بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019

نشر الثلاثاء ، 08 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فازت مصر بشرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لعام 2019، بعد تفوقها على منافستها دولة جنوب أفريقيا.

وحصلت مصر خلال التصويت الذي شهده أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على 16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب أفريقيا، بينما امتنعت دولة واحدة عن التصويت، لم يتم الكشف عنها بعد، فيما نقل الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته على موقع "فيسبوك" نبأ الفوز بتنظيم البطولة.

رسمياً .. مصر تفوز بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 . 🇪🇬🏆 Posted by EFA.eg on Tuesday, January 8, 2019

كما نقل حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كلمات رئيسه أحمد أحمد، التي أعلن خلالها فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسبق أن نظمت مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 4 مرات، وستكون هي المرة الخامسة التي ستشهد ملاعبها عودة الجماهير مجددا احتفاء بالبطولة القارية.