العراق يقلب الطاولة على فيتنام ويحقق فوزا قاتلا في أبوظبي

نشر الثلاثاء ، 08 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قلب المنتخب العراقي الطاولة على نظيره الفيتنامي وحقق فوزا ثمينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مستهل مشواره بكأس آسيا 2019.

فعلى ارضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، تقدم المنتخب الفيتنامي عند الدقيقة 24 عبر اللاعب العراقي علي فايز بالخطأ في مرمى فريقه.

سجل المنتخب العراقي هدف التعادل عبر مهند علي عند الدقيقة 35، قبل أن تتقدم فيتنام مجددا عبر كونغ نيغوين عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بهدفين لفيتنام مقابل هدف للعراق.

وفي الشوط الثاني، سجل "أسود الرافدين" الهدف الثاني عبر همام طارق عند الدقيقة 60، قبل أن يخطف علي عدنان هدف الفوز للعراق في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز جاء العراق في المركز الثاني في المجموعة الرابعة بفارق الأهداف خلف إيران، في حين احتل المنتخب الفيتنامي المركز الثالث بفارق الأهداف عن اليمن.