السعودية تسحق كوريا الشمالية برباعية وتتصدر قبل مباراة قطر ولبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح المنتخب السعودي نظيره الكوري الشمالي برباعية نظيفة في مستهل مشواره بكأس آسيا 2019 في الإمارات، ليحصد أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة.

فعلى أرضية ملعب آل مكتوم في إمارة دبي، تقدم المنتخب السعودي عند الدقيقة 29 عبر هتان باهبري، قبل أن يضيف محمد آل فتيل الهدف الثاني عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف سالم الدوسري الهدف الثالث عند الدقيقة 71، ويضيف فهد المولد الهدف الرابع عند الدقيقة 86، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة لمنتخب "الصقور الخضر".

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب السعودي المجموعة الخامسة مؤقتا برصيد 3 نقاط وتذيل المنتخب الكوري الشمالي فرق المجموعة دون رصيد من النقاط، وذلك قبل مباراة قطر ولبنان الأربعاء.