الفيفا يطالب بإعادة اللاعب البحريني حكيم العريبي إلى أستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيانا طالب فيه البحرين وتايلاند وأستراليا بأخذ جميع التدابير اللازمة من أجل إعادة اللاعب البحريني المحتجز في تايلاند، حكيم العريبي.

وطالب الاتحاد الدولي في بيانه بإيجاد "حل سريع وإنساني لقضية اللاعب البحريني المحتجز في تايلاند، والذي تجرى إجراءات ترحيله إلى البحرين حيث تم تجريمه بتهم نفاها".

وأكد الفيفا أن هذه القضية لم يكن يجب أن تحدث من الأساس كون العريبي قد حصل على حق اللجوء في أستراليا ويلعب في أحد الفرق المحترفة الأسترالية.

وهاب الاتحاد الدولي لكرة القدم بكل من البحرين وأستراليا وتايلاند باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة اللاعب إلى أستراليا، حيث يقيم.

يذكر أيضا أن العريبي كان قد غادر أستراليا إلى تايلاند في إجازة قبل أن تقوم بانكوك باحتجازه، بعد أن قدمت البحرين طلبا للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) من أجل جلبه بعد إسناد تهمة التخريب له.