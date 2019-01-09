أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية بيانا، قالت فيه إن وزير الخارجية، ماريس باين، سيزور تايلاند في 10 يناير/كانون ثاني الجاري ليلتقي نظيره التايلاندي، وسيناقش خلال هذا اللقاء قضية احتجاز اللاعب البحريني الفار من بلاده، حكيم العريبي.

وقال وزير الخارجية الأسترالي في البيان إن من بين القضايا التي سيطرحها مع نظيره التايلاندي، قضية العريبي، الذي حصل على حق اللجوء من الحكومة الأسترالية.

فر اللاعب البحريني من بلاده، وطلب اللجوء في أستراليا عام 2014، ولعب لأحد الأندية الأسترالية، بعد أن أدانته المنامة بتهمة التخريب وحكمت عليه بالسجن.

وبينما كان يقضي إجازته في بانكوك، طلبت البحرين جلبه عبر الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) وتم القبض عليه في تايلاند وعرضه أمام المحكمة، وهو الأمر الذي أثار سخطا كبيرا داخل الأوساط الرياضية والحقوقية في أستراليا.