بعد يوم من وقفه.. عودة البث التلفزيوني لمجموعة beIN في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد جهاز حماية المستهلك في مصر عن عودة البث التلفزيوني لمجموعة beIN القطرية، وتوقيع عقد لمدة سنتين، بعد يوم من قطع بث المجموعة.

ونشر الجهاز الإعلان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك وأكد فيه أن بث القنوات قد عاد بالفعل بعد أن تم تجديد العقد لمدة عامين.

بدورها نشرت الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE إعلانا كذلك عبر صفحتها على موقع فيسبوك وأكدت فيها حل المشكلة وعودة البث التلفزيوني للمجموعة القطرية.

وكانت beIN قد أعلنت الثلاثاء وقف البث التلفزيوني في مصر لعدم التوصل لاتفاق مع الشركة المصرية، قبل أن تنشر الأخيرة بيانا تؤكد فيه وقف البث التلفزيوني من قبل المجموعة.

ويذكر أيضا أن هيئة الإعلام الوطنية المصرية كانت قد أعلنت في وقت لاحق الثلاثاء أن التلفزيون الرسمي المصري سيبث مباريات كأس أمم أفريقيا التي ستستضيفها مصر في مارس/أذار، بصفته الجهة الإعلامية التي تمثل البلد المضيف بشكل رسمي.