للمرة الثانية على التوالي.. محمد صلاح ينال لقب أفضل لاعب أفريقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فاز اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، بلقب أفضل لاعب بأفريقيا للعام 2018 وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ونافس محمد صلاح على اللقب الأفريقي، زميله في نادي ليفربول، السنتغالي، ساديو ماني، والغابوني، بيير اوباميانغ مهاجم نادي أرسنال، واختير اللاعب المصري من قبل لجنة تضم مدربين من أندية عالمية وقادة أفرقة بالإضافة إلى مسؤولين وإعلاميين.

03:15 "الله عليك يا فخر العرب" عن محمد صلاح.. هل تتجاوز الدعابة؟

وقال صلاح عقب تسلمه الجائزة: "لا أصدق أن عاما مضى منذ وقوفي على هذا المسرح، لطالما قلت إن هذه الجائزة بالنسبة لي أمر كبير جدا، أحبها، لأني كنت أتابعها منذ أن كنت صغيرا، وكنت أحلم بأن أفوز بها يوما ما، والآن أفوز بها مرتين، أنا فخور بذلك".

وتابع قائلا: "على أن أشكر عائلتي وزملائي اللاعبين والمشجعين وكل من كان له دور في مسيرتي المهنية لتحقيق هذا اليوم، وأحب أن أهدي هذه الجائزة إلى بلدي، مصر".